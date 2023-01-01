Мотивация и оплата труда. Елена Ветлужских (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига предлагает методы для совершенствования системы оплаты труда и мотивации. Автор – известный бизнес-тренер и консультант Елена Ветлужских – адаптирует успешные западные методики к российской специфике и на основе своего консалтингового опыта предлагает рекомендации и оправдав�шие себя методы решений, которые можно применить при совершенствовании системы оплаты труда в вашей компании. Отдельная глава посвящена нематериальной мотивации и важности индивидуального подхода, в особенности к ценным и талантливым сотрудникам. Аудионига адресована директорам и менеджерам по персоналу, специалистам по компенсациям, экономистам.



Мотивация и оплата труда слушать на видеосервисе Wink.