Москва инноваций – 2050. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ко Дню города Цифровое деловое пространство и издательская платформа «ЛитРес: Самиздат» совместно с писателями-фантастами запустили проект «Москва инноваций-2050». Местом действия фантастических рассказов стали 20 достопримечательностей столицы. Рассказы о том, как инновации и технологии изменят город, написаны писателями-фантастами и блогерами, в том числе Ником Перумовым и Олегом Роем. Местом действия фантастических рассказов выступили 20 достопримечательностей столицы, среди которых Красная площадь, Третьяковская галерея, Цифровое деловое пространство, Новинский бульвар, Патриаршие пруды, здание МГУ, Большой театр, Останкинская телебашня, Библиотека им. Ленина, Воробьевы горы, «Москва-Сити», Московский планетарий, музей-заповедник «Царицыно», ВДНХ, Московский зоопарк, станция метро «Красные ворота», Государственный музей им. А.С.Пушкина, Российский университет транспорта (МИИТ), парк развлечений «Остров мечты», Центральный московский ипподром и дом-корабль на Тульской.



Москва инноваций – 2050 слушать на видеосервисе Wink.