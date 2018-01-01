Москва и москвичи. Владимир Гиляровский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Москва – центральная тема в творчестве Гиляровского. Много лет он изучал трущобы города и жизнь их обитателей. Идея написать книгу о прошлом Москвы возникла у него в начале 20-х годов, когда с лица города стали исчезать Хитровка, Грачевка, Аржановка. Первое издание вышло в 1926 году. Через несколько лет Гиляровский вновь вернулся к работе над книгой. В 1931 году вышло второе издание «Москвы и москвичей», книга называлась «Записки москвича», из первого издания сюда вошла лишь одна глава. Это была вновь написанная книга… Спустя столетие по книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» изучают историю Москвы. Гиляровский невероятно наблюдателен, описываемые им типы так точны, что их образы встают перед глазами как живые. Это и булочники с парикмахерами, и торговцы в Охотном ряду, и пожарники с литераторами… Общительный и веселый, щедрый и добрый, всегда полный любопытства к жизни Гиляровский мог расположить к себе любого человека, будь то бедняки с Хитровки или же богатые помещики с Лубянки. ©



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