WinkАудиокнигиМосква и москвичи. Владимир Гиляровский
Москва и москвичи. Владимир Гиляровский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература881 мин12+
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Сюжет
Мясные и рыбные лавки Охотного ряда, тайны Неглинки, притоны Хитровки, Колосовки и Грачевки с грязными дворами и промозглыми «фатерами», где жизнь на грош, а любовь за копейку… Автор, прозванный современниками «дядей Гиляем», известный журналист, в живой и занимательной форме рассказывает о быте и нравах старой Москвы, подкупая достоверностью и живостью портретов и описаний, ощущением сиюминутности происходящего и сохраняя в своих очерках неповторимый аромат той эпохи.
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