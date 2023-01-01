Морской ястреб. Рафаэль Сабатини (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бескрайние моря и несметные сокровища, беспощадные пираты и кровавые сражения, неземная любовь и вероломное предательство – все это сполна присутствует в аудиокниге Рафаэля Сабатини – «Морской ястреб». И кто бы мог подумать, что одной из главных виновниц всех этих событий в очередной раз ст�ала маленькая хрупкая женщина. Все-таки правы были французы, говорившие: «шерше ля фам» или «всегда и во всем ищите женщину, даже там, где, казалось бы, ее не должно было быть». Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Рафаэля Сабатини: «Одиссея капитана Блада», «Хроника капитана Блада», «Удачи капитана Блада», «Слово Борджиа»



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