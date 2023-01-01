Морской волк. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шестнадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876—1916) включает в себя знаменитый роман «Морской волк», о капитане шхуны «Призрак» «Волке» Ларсоне, странной личности: безжалостном, грубом, сильном человеке и в то же время своеобразном философе… Именно к таким людям подходит фраза из песни гениального Владимира Высоцкого «…могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря».



Морской волк слушать на видеосервисе Wink.