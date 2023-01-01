Морской волк. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Литературный критик Хэмфри Ван-Вейден после кораблекрушения попадает на корабль с мрачным названием «Призрак». Его капитан, Волк Ларсен, обладает сильным характером, недюжинной физической силой и от природы мощным интеллектом. На фоне описанных с большим мастерством и любовью опасных морск�их странствий раскрывается противоречивая фигура этого жестокого и циничного моряка, способного легко убить человека, но вместе с тем одинокого философа, поклонника Теннисона и Шекспира.



Морской волк слушать на видеосервисе Wink.