WinkАудиокнигиМорские рассказы. Сборник
Морские рассказы. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Приключения166 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Захватывающие авантюрные морские истории, объединенные в этом сборнике, рассказывают о неумолимом, суровом, но таком потрясающем и прекрасном море. В реальность этих рассказов порой невозможно поверить, но их авторы уверяют нас, что все они происходили на самом деле и тому существуют неоспоримые доказательства. Предлагаем и вам погрузиться в плеск океанских волн, услышать свист ветра в огромных парусах над головой и прослушать увлекательнейшие морские рассказы классиков мировой литературы.
Морские рассказы слушать на видеосервисе Wink.