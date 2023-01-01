Морские рассказы. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающие авантюрные морские истории, объединенные в этом сборнике, рассказывают о неумолимом, суровом, но таком потрясающем и прекрасном море. В реальность этих рассказов порой невозможно поверить, но их авторы уверяют нас, что все они происходили на самом деле и тому существуют неоспоримые доказательства. Предлагаем и вам погрузиться в плеск океанских волн, услышать свист ветра в огромных парусах над головой и прослушать увлекательнейшие морские рассказы классиков мировой литературы.



Морские рассказы слушать на видеосервисе Wink.