Морские истории. Борис Житков (книга, 2020) слушать онлайн

До того как Борис Житков по настоянию своего друга Корнея Чуковского стал профессиональным писателем, он поменял множество профессий: был ихтиологом, штурманом парусного корабля, рабочим-металлистом, плотником, морским офицером и инженером-судостроителем, капитаном научно-исследовательского судна, преподавателем физики и черчения, руководителем технического училища. Из этого довольно длинного перечня видно, что морская стихия была знакома Житкову не понаслышке. Именно поэтому ему особенно удавались рассказы о море – прекрасные повествования о морских путешествиях, о людях, посвятивших себя морю и о самом море – то суровом, то дружественном, но всегда романтичном и притягательном. ©



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