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Мор, ученик Смерти. Терри Пратчетт (книга, 1987) слушать онлайн
1987, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература513 мин12+
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Сюжет
Молодой человек по имени Мор совсем было заскучал на ферме отца. Но тут неожиданно ему улыбнулась удача. Его нанимают на работу подмастерьем, и оказывается, что наниматель – сам Смерть. Переложив на ученика часть своих обязанностей, он, впервые за все время своего существования берет выходной. А Мор тем временем все больше и больше становится похожим на своего хозяина, но очередное задание Смерти заставляет его бросить вызов наставнику.Copyright: © by Terry Pratchett «Mort» © текст Терри Пратчетт «Мор, ученик Смерти» © перевод А. Грызуновой ©
Мор, ученик Смерти слушать на видеосервисе Wink.