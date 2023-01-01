Мор, ученик Смерти. Терри Пратчетт (книга, 1987) слушать онлайн

Сюжет

Молодой человек по имени Мор совсем было заскучал на ферме отца. Но тут неожиданно ему улыбнулась удача. Его нанимают на работу подмастерьем, и оказывается, что наниматель – сам Смерть. Переложив на ученика часть своих обязанностей, он, впервые за все время своего существования берет выходной. А Мор тем временем все больше и больше становится похожим на своего хозяина, но очередное задание Смерти заставляет его бросить вызов наставнику.Copyright: © by Terry Pratchett «Mort» © текст Терри Пратчетт «Мор, ученик Смерти» © перевод А. Грызуновой ©



Мор, ученик Смерти слушать на видеосервисе Wink.