Мопс, который мечтал стать единорогом. Белла Свифт
Wink
Детям
Мопс, который мечтал стать единорогом. Белла Свифт

Мопс, который мечтал стать единорогом. Белла Свифт (книга, 2020) слушать онлайн

7.92020, Аудиокнига
Детская литература87 мин6+

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О книге

Мопсик Пегги – собачка с маленьким закрученным хвостиком и большим добрым сердцем. Больше всего на свете она мечтает о любящих хозяевах, которые будут с ней играть и гулять. Но, к сожалению, однажды Пегги оказалась в приюте. Хорошо ещe, что семья девочки Хлои согласилась взять еe на передержку до Рождества. Пегги знает, что Хлои мечтает о настоящем волшебном единороге! И тогда собачка решает загадать желание: пожалуйста-пожалуйста, пусть она станет единорогом! Быть может, тогда Хлои оставит еe навсегда?!

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Жанр
Детская литература
Время
87 мин / 01:27

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