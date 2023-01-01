Мопс, который мечтал стать единорогом. Белла Свифт (книга, 2020) слушать онлайн

Мопсик Пегги – собачка с маленьким закрученным хвостиком и большим добрым сердцем. Больше всего на свете она мечтает о любящих хозяевах, которые будут с ней играть и гулять. Но, к сожалению, однажды Пегги оказалась в приюте. Хорошо ещe, что семья девочки Хлои согласилась взять еe на передержку до Рождества. Пегги знает, что Хлои мечтает о настоящем волшебном единороге! И тогда собачка решает загадать желание: пожалуйста-пожалуйста, пусть она станет единорогом! Быть может, тогда Хлои оставит еe навсегда?!



Мопс, который мечтал стать единорогом слушать на видеосервисе Wink.