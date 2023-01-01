WinkАудиокнигиМонстр продаж. Как чертовски хорошо продавать и богатеть. Игорь Рызов
Монстр продаж. Как чертовски хорошо продавать и богатеть. Игорь Рызов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие405 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Тренинг по переговорам для продаванов от Игоря Рызова – ведущего российского эксперта, дважды победителя премии «Деловая книга года в России». В этой книге он расскажет о том, как выходить победителем из самых сложных переговоров и закрывать сделки любого уровня. Чтобы стать монстром продаж, нужно развивать навыки успешного переговорщика. Из этой книги вы узнаете, как сделать так, чтобы ваши покупатели всегда возвращались, а прибыль росла. Вы научитесь:Выделять и продавать ценность.Легко обходить возражения.Эффективно применять принцип дефицита.Закрывать сделки любого уровня.Продавать в чудовищных количествах.
Монстр продаж слушать на видеосервисе Wink.