Монастырка. Антоний Погорельский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Монастырка» приносит подлинный успех автору. В сюжете романа нет ничего, что бы прямо указывало на прежние увлечения автора мистикой и фантастикой. Но косвенно, и в живости картин, и в верности описаний, сквозит таинственностью и волшебством происходящего. В каждом сюжете чувствуется влияние «скрытых сил», стечение обстоятельств. Юная воспитанница Смольного монастыря Анюта Орленко, окончив курс и вернувшись на родину, попадает в течение событий, которые противоречат ее идеальным представлениям о жизни, и по мере сил противодействует им.



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