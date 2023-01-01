WinkАудиокнигиМонастырка. Антоний Погорельский
Монастырка. Антоний Погорельский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза490 мин12+
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Сюжет
Роман «Монастырка» приносит подлинный успех автору. В сюжете романа нет ничего, что бы прямо указывало на прежние увлечения автора мистикой и фантастикой. Но косвенно, и в живости картин, и в верности описаний, сквозит таинственностью и волшебством происходящего. В каждом сюжете чувствуется влияние «скрытых сил», стечение обстоятельств. Юная воспитанница Смольного монастыря Анюта Орленко, окончив курс и вернувшись на родину, попадает в течение событий, которые противоречат ее идеальным представлениям о жизни, и по мере сил противодействует им.
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