Монахиня. Дени Дидро (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дени Дидро – французский энциклопедист, беллетрист, драматург, просветитель и философ. В романе «Монахиня» развертывается трагическая история Сюзанны Симонен, насильно отданной в монастырь. Разоблачение института монашества перерастает в осуждение всякого насилия над правами человека: «Дать обет бедности – значит обязаться клятвой быть лентяем и вором дать обет целомудрия – значит обещать богу постоянное нарушение самого мудрого и самого могущественного из его законов дать обет повиновения – значит отказаться от неотчуждаемого права человека – свободы». Человек создан для общества. «Поместите человека в дремучий лес, он превратится в дикого зверя». Но монастырь хуже дремучего леса, ибо с ним связано представление о рабстве. Свою героиню автор наделяет аналитическим умом, душевной стойкостью, цельностью характера. И она бунтует против тирании устава, деспотий настоятельниц, против всех форм унижения человеческого достоинства и того, что происходит за монастырской стеной.



Монахиня слушать на видеосервисе Wink.