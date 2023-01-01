Монах, который продал свой «Феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что такое подлинный успех, и как его достичь? Можно ли обрести счастье, которое не зависит ни от карьерного роста, ни от мировых кризисов? Как избавиться от бесконечной заботы о завтрашнем дне и начать получать удовольствие от каждого прожитого дня? Существуют ли простые рецепты, позволяющие обрести духовные дары, не отказываясь от привычного комфорта? Как развить сверхспособности и подчинить себе судьбу? И, пожалуй, самое главное: как найти свое призвание и стать самим собой? Ответ – в этой аудиокниге, ставшей бестселлером во многих странах мира. Вместе с бывшим миллионером Джулианом Мэнтлом Робин Шарма предлагает слушателю совершить удивительное путешествие в Сивану – страну, где исполняются мечты!



Монах, который продал свой «Феррари» слушать на видеосервисе Wink.