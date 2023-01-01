Монах и дочь палача. Амброз Бирс (книга, 2020) слушать онлайн

В месяце мая года 1680 францисканские монахи Эгидий, Роман и Амброзий отправились из города Пассау в монастырь Берхтесгаден близ Зальцбурга. Амброзий едва достиг 21 года. Пройдя уже немало дней и почти достигнув монастыря в горах, они увидели странную картину. Посередине зеленого луга, усыпанного цветами, возвышалась виселица с телом казненного. Прекрасная девушка в венке из ярких цветов на распущенных золотистых волосах и в алом платье звонко пела и старательно разгоняла стервятников, вьющихся вокруг… Амброз Бирс – американский писатель и журналист, один из родоначальников «баек из склепа». В своей статье «Сверхъестественный ужас в литературе», опубликованной в 1927 году, Говард Ф. Лавкрафт назвал писателя «великим создателем теней» и подчеркнул, что именно благодаря мрачным, жестоким и невероятно достоверным рассказам Бирс стал классиком американской литературы. «Безжалостный Бирс создает жуткую атмосферу простыми словами, а большинство его кошмаров предстает перед читателями в новой трансформации, прежде не виданной». Музыка: Alchon, Cemeterial



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