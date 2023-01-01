Момент истины. Владимир Богомолов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Момент истины» («В августе 44-го») переиздавался множество раз суммарным тиражом в несколько миллионов экземпляров, был переведен на десятки языков и стал настоящим бестселлером. По книге снят одноименный фильм с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным в главных ролях. История, рассказывающая о работе сотрудников СМЕРШ. Сюжет, построенный на богатом фактическом материале, держит в напряжении до последней страницы…



Момент истины слушать на видеосервисе Wink.