Молот ведьм. Генрих Инститорис,Яков Шпренгер (книга, 2020) слушать онлайн

Якоб Шпренгер (Jacob Sprenger 1436, Рейнфельден – 6 декабря 1495, Страсбург) – профессор теологии, инквизитор, известный демонолог, немецкий доминиканец, декан Кeльнского университета, считается соавтором книги «Молот ведьм», написанной совместно с приором Генрихом Инститорисом. Однако работа Шпренгера, по-видимому, ограничилась лишь введением, названным «Апологией». Генрих Крамер (Heinrich Kramer, также известный как Генрикус Инститор (Henricus Institor), 1430, Шлеттштадт – 1505, Брно или Оломоуц, Богемия) – немецкий монах доминиканского ордена, автор «Молота ведьм». (Помещенная на титульном листе книги форма имени «Инститорис» представляет собой латинский генитив – родительный падеж – и читается как: «Молот ведьм» от Инститора» часто этот генитив ошибочно принимается за номинативную форму имени. Латинское слово «Institor» представляет собой точный перевод на латинский язык немецкого слова «Kramer» – торговец мелочью). Генрих считал, что он послан самим Господом, чтобы очистить этот мир от ереси. Своe первое расследование, уже в должности инквизитора, он провeл в итальянском городке Триенте. Тогда речь шла об убийстве двухлетнего мальчика Симонио, предположительно это сделала группа иудеев в ходе ритуального убийства. В ходе этого расследования Генрих Крамер вынес смертный приговор девяти евреям из Триента, убитый ребeнок был причислен к лику святых. В 1484 году папа римский подписывает документ, составленный для него Генрихом Крамером: согласно ведовской булле, власти Гер...Слушайте книгу.



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