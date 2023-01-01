Молох. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Молох, прожорливое рыжее чудовище! Твое огненное чрево ненасытно. Перед тобой падают ниц, тебе приносят детей… Ты – сам Ад…» Повесть «Молох» занимает особое место в творчестве одного из самых известных русских писателей Александра Ивановича Куприна. Это ужас человека перед неумолимой железной хваткой «прогресса» – бездушной машиной, порабощающей и поглощающей все живое ради наживы. Написанная почти сто лет назад, повесть по-прежнему актуальна: на чьих алтарях сгорают жизни и души наших современников?



Молох слушать на видеосервисе Wink.