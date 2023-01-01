Молодая Раневская. Это я, Фанечка…. Андрей Шляхов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Новое – это хорошо забытое старое. О великой актрисе Фаине Раневской написано множество книг, но, тем не менее, в ее биографии осталось множество «белых пятен». Какие-то периоды описаны подробно, о каких-то почти ничего не известно. Обобщив большой материал, который собирался несколько лет, Андрей Шляхов написал новую книгу о Раневской, о ее бурной, богатой событиями молодости, полной творческих исканий и надежд, которым далеко не всегда суждено было сбыться. Читатели узнают много нового о любимой актрисе. Эта книга не пересказ старого материала на новый лад, она содержит много новых, ранее неизвестных фактов. «Моя биография сшита из ситцевых лоскутов,– говорила Фаина Георгиевна.– А мне так хотелось бархатного платья…»



Молодая Раневская слушать на видеосервисе Wink.