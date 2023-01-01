Молли Блэкуотер. За краем мира. Ник Перумов
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Молли Блэкуотер. За краем мира. Ник Перумов

Молли Блэкуотер. За краем мира. Ник Перумов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика765 мин16+

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О книге

В Империи дымят угольные топки, исходят паром котлы машин, бороздят моря мониторы, а по рельсам грохочут громадные бронепоезда. Империи нужно многое, и она сгоняет с богатых ископаемыми северных земель варваров-Rooskies, чьи пределы соединил с имперскими страшный Катаклизм. Для Империи пар – благо, а магия – зло. Магия непредсказуема и смертельно опасна, она сожжeт человека изнутри и убьeт тех, кто окажется рядом. Потому и заведeн в Империи специальный Департамент, обезвреживающий несчастных магиков прежде, чем они успеют причинить кому-либо вред. И что делать, если тебе всего двенадцать лет, а магия внезапно пробудилась и нет пути к спасению? Точнее, есть, но его знает только пленный мальчишка-варвар… Как поступит Моллинэр Эвергрин Блэкуотер, юная благовоспитанная мисс, дочь железнодорожного доктора?

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Жанр
Фантастика
Время
765 мин / 12:45

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