Молитвы утренние, вечерние и в продолжении дня (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На диске звучат полностью утренние и вечерние молитвы, а также молитвы на всякую потребу: о болящих, о заключенных, о детях, перед и после трапезы, также молитва Оптинских старцев и молитва святителя Филарета Московского. Удобство диска в том, что каждая молитва звучит отдельным треком. То есть возможно выслушивать молитвы выборочно, а не все подряд. Некоторые молитвы («Царю Небесный», «Достойно есть» исполняет мужской вокальный ансамбль «Ваганты»)



Молитвы утренние, вечерние и в продолжении дня слушать на видеосервисе Wink.