Молитвы о детях. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Молитва матери со дна моря достанет», – гласит народная мудрость. В произведениях народного творчества – песнях, былинах, сказках – утверждается великая ценность родительского благословения, молитвы за дитя. По родительским молитвам Господь чудесным образом оберегает и вразумляет детей, направляет их ко спасению, сохраняет среди невзгод и опасностей. Родительский долг для христианина не ограничивается тем, чтобы воспитывать и учить ребенка, приуготовляя его к взрослой жизни. Наша наиглавнейшая обязанность – дать любимому чаду духовное воспитание. Начинаться оно должно еще до рождения – в ту минуту, когда будущая мать, впервые узнав об ожидающем ее радостном событии, от всего сердца воздохнет: «Господи, помилуй! Пресвятая Богородица, помогай нам!» С этого момента и до той минуты, когда отец и мать покинут свое дитя на тернистых путях земной жизни, они молятся за него Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Ангелу Хранителю, святым угодникам Божиим. По родительским молитвам Господь чудесным образом оберегает и вразумляет детей, направляет их ко спасению, сохраняет среди невзгод и опасностей. Студия Феофания предлагает вашему вниманию аудиокнигу-сборник «Молитвы о детях», в которой содержатся разнообразные молитвенные воздыхания, акафисты и канон. Аудиокнига-сборник «Молитвы матери о детях», продолжительность 3часа 30 минут. Православная студия Феофания www.feostudio.ru Читает диакон Сергий Керко. Поют О. Соколова, Е. и Ольга Пименовы. Звукорежиссеры Евгений Пименов и Оль...Слушайте книгу.



Молитвы о детях слушать на видеосервисе Wink.