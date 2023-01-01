Моисей. Миссия израиля. Выпуск 4. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет четвертый выпуск «Моисей» всемирно известного труда французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. «Предание столь же древнее, как и сознание человечества вызванное вдохновением, оно теряется во мраке веков. Достаточно просмотреть внимательно священные книги Ирана, Индии и Египта, чтобы убедиться, что основные идеи эзотерического учения составляют их сокровенный нерушимый фундамент. В них заключена невидимая душа, творческое начало этих великих религий. Все могучие основатели религий проникали хотя бы на мгновенья в сияние центральной истины но свет, который они извлекли из нее, преломлялся и окрашивался сообразно их гению и сообразно временам и странам, в которых осуществлялась их миссия.» «Великие Посвященные», Эдуард Шюре ©



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