Мои ужасные радости. История моей жизни. Энцо Феррари (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Впервые на русском языке! Верность и предательство, ужас и радость, триумфы и поражения, смерть сына – обо всем этом гениальный Энцо Феррари расскажет сам. Личность Энцо Феррари, как и многих великих людей, окружена ореолом мифа. Великий Старик, Коммендаторе, Дрейк, словно кукловод, управляющий автоспортом из тени – из Маранелло, родины легендарной «Скудерии». Во многом такой образ создан прессой и книгами, навеян слухами. Именно это убедило Энцо Феррари взяться за собственную книгу – показать, каким себя видит он сам. Мечта стать пилотом, тяжелые годы двух мировых войн, гонки с Alfa Romeo, основание Scuderia Ferrari, великие гонщики, знаменитые гости Маранелло. Это искренний рассказ человека, который не мыслил свою жизнь без автоспорта; в его сердце великая боль – ранний уход из жизни сына Дино, после которого радости Энцо Феррари навсегда стали ужасными.





Мои ужасные радости слушать на видеосервисе Wink.