Мои университеты. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Мои университеты» Алексея Максимовича Горького (настоящая фамилия – Пешков 1868-1936), знаменитого русского писателя, прозаика, драматурга. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. 5 раз номинированного на Нобелевскую премию по литературе. «Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого. Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке». – Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос. Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое какие» экзамены – он так и говорил: «кое какие», – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем. Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.» М.Горький, «Мои университеты» ©



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