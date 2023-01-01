Мои разные «я». Что такое субличности и как знание о них поможет проработать травмы и обрести внутреннюю целостность. Ричард Шварц. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Наш разум не монолитный и не целостный. Помимо истинного «я», в состав личности входят некие дополнительные части — субличности. Иногда их действия вредят человеку и кажутся опасными и нелогичными, но с ними вполне можно договориться по методике доктора Ричарда Шварца. Он вводит понятие «внутренняя семейная система» и предлагает наладить коммуникацию с собственными субличностями на базе любви, принятия и понимания — подобно тому, как заботливый родитель выстраивает отношения со сложными подростками.

Этот способ коммуникации Ричард Шварц распространяет и на внешний мир. Он уверен, что общение с окружающими в позитивном ключе, без осуждения и подавления, способно решить множество проблем человечества в целом.



Мои разные «я» слушать на видеосервисе Wink.