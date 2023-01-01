WinkАудиокнигиМои правила. Слушай, учись, смейся и будь лидером. Ричард Брэнсон
Мои правила. Слушай, учись, смейся и будь лидером. Ричард Брэнсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература628 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
СэрРичард Брэнсон, всемирно известный предприниматель, эксцентрик имиллиардер-бунтарь, создал огромное количество совершенно разнородных бизнесов, объединенных брендом Virgin. Вновой книге он сприсущей ему откровенностью июмором рассказывает освоих принципах иправилах жизни, которые позволили проблемному подростку, в16лет бросившему школу, основать десятки успешных компаний. Правила Ричарда Брэнсона помогают ему жить наполной мощности ифеноменально успешно вести дела напротяжении десятилетий, нечувствуя усталости ине теряя азарта прирешении сложных задач.
Мои правила слушать на видеосервисе Wink.