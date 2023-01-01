Мое милое детство. Клавдия Лукашевич
Wink
Детям
Мое милое детство. Клавдия Лукашевич

Мое милое детство. Клавдия Лукашевич (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Религия и духовная литература368 мин6+

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О книге

«Мое милое детство» Клавдии Лукашевич – намного больше, чем просто детская книга. И даже больше, чем книга семейная. Это книга-судьба. Книга – эпоха. Обещаем, что вы не раз вернетесь к ней в разные моменты жизни. Почувствуете растворенный в ней свет. Видимо, это тот самый момент, когда правда и искренность умножаются, и получается нечто такое, что навсегда остается в истории литературы и в памяти читателей. По силе звучания книга не уступает «Детским годам Багрова-внука» С.Т.Аксакова. Такое возможно только в фокусе правды, воспоминаний детства и огромной любви к близким людям.

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Жанр
Детская литература, Религия и духовная литература
Время
368 мин / 06:08

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