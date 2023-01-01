Модный салон феи-крестной. Милена Завойчинская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Модный салон феи-крестной» – роман Милены Завойчинской, первая книга цикла «Феями не рождаются», жанр юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Во всем виноваты гномы! Не стоит заключать с ними пари и пить их самогон. Последствия могут быть необратимыми. Вот и Кларисса всего-то проспор�ила пари и вынуждена на две недели стать феей. Но кто же мог предположить, что именно с этого начнутся все ее неприятности и полнейший кавардак в жизни. Замуж выскочила, орков ограбила. В другую страну сбежала. И вот уже она не маг-бытовик, а хозяйка «Модного салона феи-крестной». И питомцы у нее древние. И страна новая. И круг общения задорный.



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