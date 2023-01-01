Модная девчонка. Алена Снегирева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга написана для девочек 12–14 лет. Она послужит отличным путеводителем в сложном мире моды, научит правильно ориентироваться во всем многообразии стилей и направлений современной одежды, подскажет, как выбрать свой оригинальный стиль и создать собственный имидж, как одеться соответст�венно тому или иному случаю.



Стать модной, стильной, привлекательной, обаятельной и при этом непохожей на других – вот что предлагают тебе авторы этой книги. Их советы относятся не только к выбору одежды. Они касаются и ухода за своей внешностью, правильного использования косметических средств. Откровенный разговор о том, как вести себя в разных бытовых ситуациях, поможет тебе по-новому взглянуть на свои манеры и речь. Ведь мода на воспитанность, вежливость и приветливость не проходит никогда! Это залог того, что окружающие полюбят тебя и по достоинству оценят твое общество. И вот тогда-то тебя можно будет назвать по-настоящему модной девчонкой! Желаем тебе, наша юная читательница, успехов в поисках своего стиля, который сделает тебя неотразимой!



Модная девчонка слушать на видеосервисе Wink.