Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма. Ольга Кононова,Максим Муссель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир вокруг нас развивается стремительно. Научно-технический прогресс наступает, мобильные устройства полностью перевернули нашу жизнь, социальные сети открывают совершено новые способы коммуникации. И как следствие всего этого появляются совершено новые возможности для творчества, такие �например, как мобильное кино. Доступность мобильного кино каждому желающему, возможность снимать окружающее 24 часа в сутки, высочайшая степень доверия зрителей к историям снятым на смартфон – вот наиболее очевидные преимущества мобильного творчества. В этой книге просто и понятно, за сто шагов рассказывается о том как создать свой первый мобильный фильм.



Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма слушать на видеосервисе Wink.