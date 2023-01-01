Моби Дик, или Белый кит (в сокращении). Герман Мелвилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1851 году, когда американский писатель, моряк и путешественник Герман Мелвилл впервые опубликовал свой роман, современники не поняли и не оценили его. Лишь в 20-е годы ХХ века историки литературы, критики, а затем и читатели открыли Мелвилла заново, а книга о белом ките была признана «величайшим американским романом» и «шедевром мировой литературы». «Моби Дик» – уникальное произведение, написанное вопреки любым существующим законам жанра. Здесь есть все: захватывающий сюжет и драматические сцены, описания морской стихии и ярких человеческих характеров, философские отступления и диалоги, поэтические картины и научные рассуждения. Реалии китобойного промысла, делающие роман своего рода «китовой энциклопедией», перемежаются рассуждениями, имеющими второе, символическое значение.



Моби Дик, или Белый кит (в сокращении) слушать на видеосервисе Wink.