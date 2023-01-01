Многоликий вирус. Виктор Зуев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вирусы населяют нашу планету и влияют на жизнь человека сильнее, чем многие привыкли думать. Что мы о них знаем, и сколько еще предстоит узнать, – рассказывает вирусолог Виктор Зуев. Данные из области доказательной медицины помогут защититься от болезни. Ведь не зря говорят: «предупрежден – значит вооружен»! Зуев Виктор Абрамович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный вице-президент Российской академии естественных наук, член Нью-Йоркской академии наук, член редколлегии журнала «Вопросы вирусологии», главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. На его счету – открытие медленной гриппозной инфекции, а также фактора старения в организме млекопитающих, включая человека. Он – автор научных книг по латентным, хроническим и медленным вирусным инфекциям, а также ряда научно-популярных публикаций. Хорошо заметно, что это популяризация «из первых рук», не прошедшая через руки журналистов. И дело не только в том, что автор во многом рассказывает о своих собственных исследованиях. Присутствует еще трудноуловимая, но важная черта истинной науки: своего рода незавершенность. Многие главы заканчиваются как бы «на самом интересном месте». В этом детективе есть увлекательное расследование, но нет однозначной развязки. Все это (вместе с насыщенностью и конкретикой) создает ощущение сопричастности к описываемым исследованиям. Я почти почувствовал себя вирусологом. Георгий Рю...Слушайте книгу.



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