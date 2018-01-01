Мизери. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман, название которого в переводе означает «Страдание» приснился автору. Может ли спасение от верной гибели обернуться таким кошмаром, что даже смерть покажется милосердным даром судьбы? Может. Ибо именно так случилось с Полом Шелдоном, автором бесконечного сериала книг о злоключениях Ми�зери. Раненый писатель оказался в руках Энни Уилкс – женщины, потерявшей рассудок на почве его романов. Уединенный домик одержимой бесами фурии превратился в камеру пыток, а существование Пола – в ад, полный боли и ужаса…© Stephen King, Tabitha King and Arthur B. Greene, Trustee, 1987 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018 ©



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