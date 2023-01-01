Митина любовь. Иван Бунин
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Митина любовь. Иван Бунин

Митина любовь. Иван Бунин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика890 мин16+
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Сюжет

Иван Бунин (1870 – 1953) – первый русский лауреат Нобелевской премии (1933), выдающийся мастер слова, безупречный стилист. Писателю свойственно понимание любви как роковой силы, любви-страсти. Лишь мгновения есть у влюбленных. Подлинное чувство для И. Бунина – всегда недостижимая вершина, к которой стремится человек, но никогда не обретает навсегда, до конца своих дней. В этом и заключена для писателя трагичность человеческого существования, обреченного не воплотить свое главное предназначение – любить.

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