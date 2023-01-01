Миссия выполнима. Андрей Ильин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Заговор среди высшего офицерского состава Минобороны, поставившего целью подчинить себе предприятия ВПК, крайне опасен для страны. Ради этого уничтожаются «несговорчивые» директора секретных заводов. Почти все их смерти обставлены так, что ни у кого не возникает сомнения – произошел несчастный случай. Но `Контора` не может смириться с таким беспределом, ведь безопасность страны – ее первостепенная задача. И Резидент, посланный `Конторой`, должен сделать все возможное, чтобы остановить эту смертельную карусель.



Миссия выполнима слушать на видеосервисе Wink.