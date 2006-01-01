Миссионерские письма. Святитель Николай Сербский (Велимирович) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, епископа Охридского и Жичского (1881–1956), – поистине бесценный дар современному человеку с его вопросами, терзаниями и сомнениями. Написанные удивительно ясным, простым, доступным для понимания каждого читающего их языком, они в то же время �поражают своей силой и глубиной. Верующий, знакомясь с ними, еще более утвердится в своей вере неверующий – увидит истину во всей ее девственно чистой красоте, полюбит ее и таким образом сможет приблизиться ко Христу. Аудиоверсия содержит 159 писем Святителя. © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006 Звукорежиссер: Иван Воронин



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