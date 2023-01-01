Мишка Прыг в поисках приключений. Мира Лобе (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Включайте волшебную аудиосказку и отправляйтесь в приключения вместе с отважным плюшевым мишкой Прыгом! Эта добрая сказка отлично подойдет для чтения и прослушивания с ребенком на ночь. Слышите-слышите? Бум-бум! Кто это там скачет по дорожке? Да это же наш неутомимый любитель приключений – отважный плюшевый мишка Прыг! Стоило ему заменить в животе опилки прыгучим мячиком, как этот негодник тут же сбежал из дома навстречу всему новому. Ведь мир такой большой и интересный! Как тут усидишь на месте? Как же всё-таки хорошо, что у него есть верный и мудрый друг – петрушка Каспер. А ещё попугай Коко и пёс Хватай. И многие, многие другие. Ведь только вместе можно справиться с любыми неприятностями. А потом обязательно вернуться домой. Итак, мишка Прыг отправляется в своё первое, самое невероятное и полное опасностей и событий путешествие! Мира Лобе – известная австрийская детская писательница. Обладательница Австрийской премии за лучшую детскую книгу. Написала более 100 чудесных произведений, в которых неизменно говорилось о доброте, праведливости, мудрости и о так нужном всем мире.



Мишка Прыг в поисках приключений слушать на видеосервисе Wink.