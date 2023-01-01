Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни. Ефим Шифрин
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Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни. Ефим Шифрин

Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни. Ефим Шифрин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары342 мин18+
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Сюжет

Мир тесен не потому, что в нем живет уже почти 8 миллиардов человек. Ей-богу, на Земле еще полно места, где, не спотыкаясь друг о друга, могут мирно разместиться разумные люди. Но кто я такой, чтобы решать судьбы мира! Мне важно разобраться с собственной судьбой, в которой на пятачке жизни были скучены ушедшие от меня и продолжают толпиться живые люди – мои родственники, друзья, коллеги и незнакомцы, случайно попавшие в мой мир. Пока память не подводит меня, я решил вспомнить их – кого-то с благодарностью, кого-то, увы, с упреком… В коротких историях из длинной жизни трудно поведать все, что мне хотелось рассказать тем, кому, возможно, пригодился бы мой опыт. Но мой мир – тесен, и я вспомнил в основном тех, кто был рядом. В этой книге тесно словам и просторно воспоминаниям. Ефим Шифрин Внимание! Содержит ненормативную лексику!

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