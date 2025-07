Мир измененных. Книга 1. Без права на ошибку. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

«Мир Измененных» – фантастический роман Василия Маханенко, первая книга цикла «Мир Измененных», жанр боевая фантастика, городское фэнтези. «Спешите! Релиз ультрасовременной мобильной игры состоится уже через 2 дня! Стань лучшим и спаси Землю! Вторжение монстров можешь остановить только ты! Доступен пререлиз. Без СМС и доната!» «Мир измененных» перевернул сознание людей. Невероятная графика, способная летать даже на простеньких телефонах. Интуитивно понятный интерфейс, позволяющий играть даже далеким от смартфонов людям. Агрессивная рекламная кампания, из-за которой новости об игре были в каждом телевизоре, в каждом смартфоне, в каждом планшете. За несколько дней до запуска у игры сформировалась огромная армия поклонников, жаждущих только одного – часа икс. Именно так загадочные разработчики назвали время релиза. Вот только знают ли люди, к чему приведет этот самый час икс? Готовы ли они заплатить цену, которую потребует игра? Студент Марк Дервин оказался одним из многих, кто не знал, какую судьбу уготовила ему игра. Прямо сейчас у него было только одно на уме – нужно поскорее разобраться с пререлизом!Книга 1. Без права на ошибку Книга 2. Жемчужина юга Книга 3. Воплощенный ноаyoutube.com/audiolibrary/music Andrew Langdon / On The Hunt Chris Zabriskie / The Life and Death of a Certain K. Zabriskie, Patriarch© Маханенко Василий © ИДДК



