Мир! Дружба! Жвачка! Последнее лето детства. Александра Калинина,Дмитрий Викторович Севастьянов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Смотри популярный сериал – слушай аудиокнигу! Каков это – переживать юность в эпоху «лихих девяностых»? Взросление, непростые выборы, поиск жизненных ориентиров и первые чувства! Простой паренек Санька Рябинин верен друзьям, дорожит семьей и обладает обостренным чувством справедливости. З�накомство с соседской девчонкой Женей меняет его жизнь и впутывает в череду опасных событий, в ходе которых Санька поймет, что ничего уже не будет прежним ни для него, ни для семьи, ни для всей страны. История о юношеской любви, семейных ценностях, России в преддверии осени 1993-го и возможности выбора, кем стать и по какому пути идти дальше…



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