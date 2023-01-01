Минные поля переговоров. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чтобы найти общий язык, свой следует немного прикусить. Вряд ли можно встретить людей, которые хотя бы иногда не сталкивались с необходимостью убедить своего собеседника: члена семьи, знакомого, коллегу, делового партнера, руководителя. Большинство людей пытаются делать это интуитивно, исход�я из собственного жизненного опыта. В данной аудиокниге вам предлагается профессиональный подход к теме убеждающего общения. Он отчасти систематизирует накопленный опыт, но в основном предлагает авторский подход к данной теме. Как и во всех книгах данной серии, основное внимание уделяется разбору конкретных правил и приемов убеждающего общения в ситуации переговоров.



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