Minecraft: Утерянные дневники. Мер Лафферти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

The new official Minecraft novel. Когда Макс находит старый потрепанный дневник, принадлежащий некоему Чародею, он и его давняя подруга Элисон узнают о портале, через который, по роковой случайности, попадают в Нижний мир, зловещие земли, где опасности подстерегают на каждом шагу. Здесь Максу и Элисон неожид анно помогают свирепая воительница Фрейя и ее ручная волчица Кусака. Заручившись поддержкой Фрейи и пользуясь подсказками из загадочного дневника, друзья отправляются на поиски Чародея, уже понимая, что выбраться из Нижнего мира им будет очень трудно.



Minecraft: Утерянные дневники слушать на видеосервисе Wink.