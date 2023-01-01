Миля над землей. Лиз Томфорд (книга, 2024) слушать онлайн

ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ РОМАНОВ АНЫ ХУАН И САРЫ КЕЙТ Зандерс – самый скандальный и популярный хоккеист Чикаго. Он ввязывается в драки на льду, а затем покидает каждый матч с очередной девушкой. На частном джете его хоккейной команды появляется новая стюардесса Стиви. И она безумно раздражает Зандерса. Парень решает сделать все, чтобы Стиви уволилась, как можно скорее. Эта ненависть взаимна. Стиви раздражает в самодовольном спортсмене абсолютно все. Но чем сильнее летят искры гнева, тем больше их тянет друг к другу. И вот уже они оба начинают ждать момент, когда Зандерс снова нажмет на кнопку вызова стюардессы… #TIK TOK #ХОККЕЙ #ЛЮБОВЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА «Она любила его душу в плохие и хорошие дни. Он любил каждое ее несовершенство. Герои стали веселой и гармоничной парой, преодолевшей все зоны турбулентности, которые подкинула им жизнь. Их хорошо потрясло, но благодаря этому они поняли, как важно позволить другому человеку любить то, что ты не в силах полюбить в себе сам». Мари Милас, писательница @mari_milas



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