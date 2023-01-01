Миллион на монаха. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга рассказывает о реальных случаях из яркой служебной практики заведующего всем уголовным розыском Российской империи Аркадия Францевича Кошко. Он сумел организовать работу по изобличению преступников на высочайшем профессиональном уровне. На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости неочевидных преступлений.



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