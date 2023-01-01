Милена. Владимир Шорохов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вместо ищеек, что последовали за Миленой из вечного города Негасимый, появились боевые дроны, существовавшие с момента пропажи натурального человека. Еe бегство грозило обернутся полным провалом, но големы… И вот перед ней мертвые города людей, где роботы ждут… Кир, узнавший тайну своего про�исхождения, бежит от кеволов в пустошь, где терпит крушение, его друг Калаха умирает от рук… Кеволы, считавшие себя идеалом, осознав ошибку, ищут первоисточник своего происхождения, но натыкаются на… Кир вместе с санньясом отправляются на поиски Милены, но они даже не подозревали, что найдут… Где существует натуральный человек и кем он окажется?



Милена слушать на видеосервисе Wink.