Миледи и три д'Артаньяна. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный итальянский историк Серджио Боллиторе раскрывает подлинные тайны французского королевского двора XVII века: историю любви королевы Анны Австрийской к очаровательному герцогу Бекингэму козни отвергнутого королевой кардинала де Ришелье рассказывает о реальных прототипах д’Артаньяна, Атоса, Портоса, Арамиса и, конечно же, Шарлотты Баксон (она же Миледи) описывает необычную карьеру Армана дю Пейр, графа де Тревиля и взаимоотношения королевских мушкетеров и гвардейцев кардинала… а также многое другое. Нужно ли вас убеждать, что историческая правда об этих людях и событиях столько же увлекательна и интересна, сколь и великолепная интерпретация Александра Дюма?



Миледи и три д'Артаньяна слушать на видеосервисе Wink.