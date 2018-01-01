Милашка для грубияна. Илона Шикова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Илоной Шиковой – «Милашка для грубияна». Меня зовут Катя Миланская, но все мои коллеги-журналисты знают меня под псевдонимом Милашка. Когда-то, один из самых популярных “золотых” мальчиков нашего города Артем Вишневский перешел мне дорогу, и теперь он попал в число моих врагов. Барышня я мстительная, поэтому каждый месяц в нашем журнале выходит статья об очередных приключениях славного грубияна. Но, по-моему, в этот раз я перегнула палку, и Артем грозится засудить меня. Черт, что же делать? Как выпутаться из этой передряги? Разве что, согласиться на необычную сделку, которую предлагает мне парень. Интересно, к чему это все приведет? Мы поубиваем друг друга или… За обложку огромное спасибо талантливой Julia Liss Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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