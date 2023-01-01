Михаил Строгов. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Восток России охвачен массовым восстанием туркестанских племен. Фельдъегерь Михаил Строгов, отправлен с важнейшим посланием к иркутскому генерал-губернатору. Путь его лежит через земли, занятые повстанцами. Первоначально роман носил название «Курьер царя» (или «Царский курьер»), работа над ним началась в 1875 году. Часть работы над романом писатель проделал в «плавучем кабинете» на борту яхты «Сен-Мишель». Замысел романа был навеян недавними геополитическими событиями – в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века Россия покорила ряд земель в Средней Азии, в том числе Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства. В 1875 году состоялись локальные вооруженные выступления недовольных местных жителей. К 1876 году они были полностью подавлены. Эти выступления Жюль Верн в романе «развернул» в широкомасштабное народное восстание и попытался описать его ход. Кроме того, автор «переименовал» жителей Средней Азии в «татар» и перенес в Сибирь – то есть сюжет в целом получился довольно вольным. Однако нужно отметить, что Жюль Верн постарался собрать все доступные ему описания Сибири и населяющих ее народов (сделанные как русскими так и европейцами) – и названные автором города, реки, села и даже самые малые местечки географически даны верно. Действие романа полностью происходит на территории Российской империи. Музыкальное сопровождение: присутствует частично (в начале-конце глав и паузах)



Михаил Строгов слушать на видеосервисе Wink.